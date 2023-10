Heti celebfigyelőnkbe az Esztergomi Várszínház igazgatójának lánya, Horányi Juli, a gyermelyi tehetség, Széchenyi Lili, a Bittó Duó, az oroszlányi amazon, Kocsis Alexandra, valamint Pápai Joci került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom megye celebjeivel az elmúlt napokban!

Reneszánsz portrék készültek Horányi Juliról

Fél éves próbafolyamat és kemény, de különleges és szeretetteljes közös munka után mutatták be Horányi Juliék a SIX című darabot a budapesti Madách Színházban. Az előadáson a színészek mögött látható a LED-fal is tartogat meglepetéseket, hiszen mindegyik királyné szólójánál reneszánsz stílusú portrékat jelenítenek meg, amelyek AI segítségével készültek.

Széchenyi gyermelyi ükunokája elárulta, mi a gyengéje

Nagy Réka, a Sztárban sztár leszek! Online riportere faggatta a gyermelyi tehetséget, Széchenyi Lilit nemrég, amelyből nem csak az derült ki, hogy mennyire nagyon érzékenynek vallja magát, hanem az is, hogy mi a gyengéje: a csokoládé, pontosabban mindent szeret, ami csokoládés. Ugyanakkor a gyümölcstorta vagy a vaníliás puding nem veszi le a lábáról.

Már Vármegyénkbe is hívnák a Bittó Duót

Márciusban Azahriah volt 21 évesen a legfiatalabb előadó, aki megtöltötte az Arénát. Nagy meglepetésre az előzenekara a Bittó Duó volt, akik szintén pazar hangulatot teremtettek. A Bittó fiúk repertoárjából azóta nem is hiányozhat egy jó kis Azahriah szám. Legutóbb Egerben, a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban léptek fel a diákoknak, akinek bizony Azahriától is játszottak dalt. A diákok teljesen extázisba is kerültek.

Rengeteg komment érkezett a hangulatos videó alá. Többek között Komárom-Esztergom vármegyéből is érkezett kérés, hogy ide is érkezhetnének iskolalátogatóba a Bittó fiúk. Az egyik kommentelő így fogalmazott:

Tatabánya, Keri, várunk Bittó, csók

De nem ez volt az egyetlen megyei felkérés. Egy másik hozzászóló szintén a videó alatt tette fel a nagy kérdést: Nem akartok jönni Lábatlan, Arany-iskolába, mert nagyon sok ember ismer titeket?

Teknőssel úszott az óceánban az oroszlányi szépség

Kocsis Alexandra Balin egy teknős társaságában búvárkodott az óceánban, ezt a különleges pillanatot pedig videóban is megmutatta az Instagramon követőinek.

A tatai tóparton töltöte a jó időt Pápai Joci és kisfia

Pápai Joci is kihasználta az indián nyár utolsó napjai, a közös programról pedig még egy szelfit is lőttek. A fotó tanúsága szerint az apa-fia páros nem csak külsőre hasonlít egymásra, de azonos az ízlésük is: mindketten felesben szeretik a csokit vaníliával.