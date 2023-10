Felszabadultan, új emberként ünnepelte 37. születésnapját Molnár Guszti

Az észak-komáromi kötődésű színész, Molnár Gusztáv élete legnehezebb időszakát hagyta maga mögött az elmúlt hónapokban. Az alkoholfüggősége teljesen tönkretette életét, feleségét is elvesztette. Egy hosszú, majd' 1 éves rehabilitációnak és kitartásának köszönhetően a színész teljesen újjászületett. 37. születésnapját már egy más emberként ünnepelte és élte meg.

Esztergályos Patrik kicsattan a boldogságtól, közös fotón pózol menyasszonyával

Ahogy arról nemrégiben beszámoltunk, Esztergályos Patrik végleg elköteleződik, ugyanis eljegyezte kedvesét. A vőlegény Instagram-oldalán most új közös fotót posztolt kedvesével. Az arcukon is látszik, hogy hatalmas a boldogság és minden tiszta harmónia. A közös képen Patrik menyasszonyának gyűrűje is megcsillan.

Kandász Andrea a tökéletes konty titkát is megtudta Naszályon +videó

Kandász Andrea osztotta meg közösségi oldalán, hogy nemrég Naszályon járt, ahol a mazsoretteket is megleste és az egyik édesanyától megtudta a tökéletes konty titkát is. Mint írta: DollyAnyu annyira lelkes, hogy a lovas birtokán a pacik sörényén is gyakorol. Van egy bájos kistelepülés, Naszály, ahol Európa-bajnok mazsorett csoportot is nevelnek.

„A szeretet mindenkit meggyógyít” - a 6. kemoterápiás kezeléséről is mesélt Reviczky Gábor

Revicky Gábor súlyos betegségéról, munkáról traumákról és még sok minden másról mesélt a Kossuth Rádiónak. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai-díjas színművész jelenleg a 6. kemoterápiás kezelésénél tart, ám a munkát nem hagyta abba.

Sajnos rettenetesen nehéz elérni, de próbáljuk meg szeretni egymást. Tegyünk meg mindent ezért, mert a szeretet mindenkit meggyógyít

– fogalmazta meg fontos üzenetét a színművész az adásban, amely újrahallgatható a Nagyok Médiaklikk-oldalán.