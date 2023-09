Ez történt legutóbbi Instagram-videójával is, amelyben a követők nagyon hamar kiszúrtak valamit, bár tegyük hozzá, nem kellett sokat keresniük. A felvételen ugyanis jól látható, hogy Mazsi egy szép kis monoklit kapott. Bár Mazsi elárulta, hogy éppen edzésről ért haza, amikor leült a kamera elé, hogy egy kis pénzt keressen a posztjával, nem mindenki kötötte össze ezt az edzés azzal, hogy az anyuka hamarosan egy tévéműsorban szerepel majd, ahol bizony adni és kapni is fog kemény pofonokat. Ez utóbbira pedig már az edzések alatt is akad példa. Ennek a nyoma éktelenkedik most Mazsi arcán.

Ahogyan pedig azt a Bors is megírta, persze a kommentelők nem is maradtak restek és akadt olyan is, aki nem szaladt át a szomszédba egy kis rosszindulatért. Valakik mindjárt azt feltételezték, hogy a híresség esetleg otthon szerezte monokliját, és biztos az új párja veri. A híresség persze egy félmondattal helyretette a dolgot és elárulta, hogy valóban a boksz edzésen szaladt bele a nyomot hagyó maflásba.

A videót, amelyben a monokli is látható, az alábbi linken lehet megtekinteni.