A gyönyörű tatabányai influenszer Instagram-oldalán is köszöntötte kisfiát. Kunu Alexandra közös képeket posztolt fiával, aki most lett két éves. Még tűzijátékkal is ünnepeltek. A bejegyzéséhez pedig annyit írt: olyan gyorsan megy az idő...

Újra a kifutón

A tatabányai üzletasszony, Tomán Szabina hosszú idő után ismét a kifutón találta magát modellként. Új Instagram-bejegyzésében azt is elárulta követőinek, hogy került újra modell szerepbe. Mint írta, nm ő volt a legmagasabb, a legszebb, a legvékonyabb, és persze a legfiatalabb sem. De csodálatos érzés volt. Egy este erejéig újra modell lehetett.

Celebcsörte Majka és Pápai Joci között

A Sztárban Sztár leszek! forgatási szünetében az aranytorkú tatai énekes legmocskosabb titkairól rántotta le a leplet Majka, aki azonban arra nem számított, hogy mindenki Joci pártját fogja majd.