Vasárnap este Tóth Gabi zárta az oroszlányi bányász- és villamos napokat. Koncertje előtt a Kemma.hu olvasóinak is üzent, méghozzá a bányászok között hagyományos beköszönéssel.

Mint ismert, mind a szervezők, mind maga az énekesnő kapott hideget-meleget, de inkább hideget, miután az oroszlányi önkormányzat nyilvánosságra hozta azon dolgok terjedelmes listáját, amelyeket a bányásznapokra nem lehet bevinni. Többen tudni vélték és számos hírportál is úgy tálalta, hogy Tóth Gabi és a Fricska Táncegyüttes, valamint annak tagja, Papp Máté Bence miatt, őket védendő hozták a szabályokat. Ezt maga az önkormányzat is cáfolta, amikor részletesen leírták, miért hozták nyilvánosságra a tiltólistát, és milyen elvek mentén állították azt össze, a koncerten pedig az énekesnő. Vasárnap egyébként lazítottak is a szabályokon. Addigra már fellépett itt a Zanzibár, Mujahid Zoli is többek között.

Ezek után érkezett meg Oroszlányba Tóth Gabi a Bányászati Múzeumba, az idei bányásznapok fő helyszínére. Koncertje elején a Fricska Táncegyüttest is bemutatta, valamint nagy tapsot kért zenekarának, amelynek tagjait a második családjának nevezett. Arról is beszélt, hogy nagyon örül, hogy itt lehetnek, majd rátért a hétvégén vele kapcsolatban felröppent tiltólistás hírekre is.

Semmilyen szabályokat nem kértünk, amiket olvashattatok. Mi szabadon engedünk mindenkit bulizni, mert bízunk bennetek!

− mondta, majd következtek különböző számok, köztük népdalok is, ahogy az videónkban is látható, hallható.