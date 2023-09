Remek hírt posztolt közösségi oldalára Horányi Juli, az esztergomi várszínház igazgatójának lánya. Az énekesnő, aki egyébként az István, a királyban Gizellaként remekelt és a rockopera felújított változatának jelmeztervezőjeként is bebizonyította sokoldalú tehetségét, szeptember 29-i klippremierjét harangozta be a Facebookon. Juli a dal kapcsán gondolatait is megosztotta követőivel. Mint írta:

Azt hittem, hogy lehetek őszinte, de mikor az vagyok, rá kell jöjjek, hogy mások nem hisznek nekem. Meglepett ebben az évben, hogy mikor őszintén kommunikáltam a nyilvánosság előtt, elmondva a saját igazam, támadások céltáblája lettem. Meglepett, hogy kiderült, az emberek nem díjazzák az igazi őszinteséget, és jobb szeretik ha csak szépen, csendben elvagyok.

Az énekesnő hozzátette, ő ettől függetlenül továbbra sem kertel majd, és bátran kiáll a véleménye mellett, elmondva azt, amit fontosnak tart. Horányi Juli új klipje pénteken érkezik, és egy dalszöveges videóval a YouTube-on is látható lesz majd.