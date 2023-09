A legnagyobb magyar, Széchenyi István egyenes ágú leszármazottja egy igen nehéz számmal érkezett a Sztárban Sztár leszek! színpadára: LP - Lost On You című dalát énekelte, amelyet teljes átéléssal, tökéletesen sikerült előadnia. A felvezetőjében Lili elmondta, eléggé szomorú, melankolikus szövegű a dal, amely technikailag is elég nehéz. Ám számára a legfontosabb az, hogy el tudjon benne úgy mélyülni, hogy másokra is akkora hatással legyen, mint amilyen rá volt, amikor meghallotta.

A hatás nem is maradt el: az előadás alatt már a műsorvezető, Till Attila is megjegyezte, hogy jó a hangszíne, majd az ítészek egymás után kapták fel a fejüket, s nem tudták levenni a szemüket a 19 éves tehetségről. Az előadása után állva tapsoltak Lilinek.

A tapsvihart követően a zsűri tagjai ilyen szavakkal dicsérték a fiatal előadót:

Profikat megszégyenítő módon bánsz a hangoddal.... Csodás volt a dal, félig beléd szerettem... Tehetséges vagy Lili, ilyen előadókat keressük, amilyen Te vagy.... Aranyos voltál és megható.

Lili végül mindenkitől egy hatalmas IGEN-t kapott, azaz a továbbjutás lehetőségét. A műsor szabályai szerint ilyenkor vagy a zsűri tagjai beszélik meg, hogy kihez kerüljön a tehetség, vagy rábízzák a döntést. Babett nagy vehemenciával próbálta meggyőzni zsűritársait és Lilit is, majd Joci, aki ugye megjegyezte, hogy félig beleszeretett Lilibe, vette át a szót.

A tatai énekes Lili személyiségének lírai énjéről szólt, s kijelentette: nála lenne talán a legjobb helyen, ám ha a lány nem úgy gondolja, azonnal visszalép, és átadja a helyet zsűritársainak. Végül megkérte a lányt: döntse el, hogy kivel dolgozna szívesen. A gyermelyi lány végül a tatai zsűritagot, Jocit választotta mentorául, aki azonnal odarohant Lilihez és azt mondta:

Köszönöm, megtisztelő, fantasztikus vagy!

A TV2 egy kisfilmet is bemutatott, amelyben Széchenyi Lili azt is elmondta, mikor megtudják róla, hogy Széchenyi egyenes ágú leszármazottja, sokan azt gondolják, fényűző életet él családjával. Az igazság azonban az, hogy Gyermelyen, egy kis parasztházban élnek.

De ez az egyszerű élet tesz azzá, aki most vagyok

– vallotta a 19 éves tehetség a kisfilmben. Lili most érettségizett, hat évig zongorázni és két éve énekelni tanul. És bizonyosan nagy jövő áll előtte.