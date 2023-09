A Nemzet Színésze 1 órája

„Rákos vagyok, nem elmebeteg” – Reviczky Gábor 4 kemóval a háta mögött beszélt betegségéről

Lesújtó hír járta be a hazai médiát az év elején arról, hogy Reviczky Gábort rákkal diagnosztizálták. A tatabányai származású színészóriás azóta többször is mesélt a betegségével folytatott harcáról. Most újra beszámolt állapotáról.

A Nemzet Művésze négy kemoterápián van túl a hatból Forrás: Bors.hu Fotó: Nagy Gábor

Négy kemoterápiás kezelésen van túl az orvosai által kiírt hatból Reviczky Gábor. A Nemzet Színésze úgy fogalmazott, pokoli volt az, ami mögötte van, és azt is elárulta, hogy sokan megdöbbentően bántak vele súlyos betegsége miatt. A tatabányai származású színész állapotáról a Bors számolt be nemrégiben. Legalább lett volna valaki, aki őszinte. Aki a képembe mondja, hogy hát, te Revi, bizony rosszul nézel ki. Hogy a lélek is hálni jár beléd. Olyan, akivel Őszintén meg tudtam volna beszélni a valós egészségi állapotomat, vagy az ebből adódó kilátásaimat! Tudod, milyen rossz folyton mellébeszélni, hazudozni? Rákos voltam, vagyok, nem elmebeteg – fakadt ki a színész, aki azt is elárulta, miként derült fény a betegségére. A kollégáimmal vadászni mentünk – amit egyébként gyűlölök, csak a társaság miatt adtam be a derekam –, minden szép volt, és egyszer csak elrepült fölöttem egy fácán. Soha életemben nem találtam még el vadat, de akkor pont a lábam elé zuhant a tetem, és abban a pillanatban rosszul lettem. Gyorsan kórházba vittek, és ott rövid vizsgálat után közölték, hogy rákos vagyok. Rögtön három daganatom is van… – idézte fel a pillanatot, ami felforgatta az életét. A Nemzet Művésze szerint az orvosok azt mondták, hogy az egyik daganat legalább 10 éve a testében lehetett már. Első körben 6 kemoterápiát írtak ki neki, amiből négyen már túl van.

Mint arról korábban beszámoltunk, a kezelésekkel kapcsolatban Reviczky Gábor korábban azt mesélte, hogy a körülményekhez képest jól viselte a mellékhatásokat. Mostanra azonban fordult a kocka. Mint mondta, az egész eljárás egy förtelmes dolog. A színészt, aki mindig azon volt, hogy szórakoztasson és nevettessen, sokan szeretik és féltik. Sokan meg is keresték őt segítő szándékkal, szakembereket ajánlva neki. Hogy valami jót adjak a közönségnek, hogy könnyebbé tegyem az életüket. Hogy szeretetet adjak. Igazából most, a betegségem alatt érzem, hogy ez sikerült is. Hogy mennyire szeretnek, aggódnak értem az emberek. Korábban biztosan nem hittem volna, hogy létezik ilyen fokú szeretet. Azt mondom, már ezért is megérte ezen a hőfokon végigcsinálni – mondta Reviczky Gábor, akinek komoly tervei vannak, ősszel ugyanis már szeretne visszatérni a színpadra.

