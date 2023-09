Berki Krisztián özvegyének közösségi oldalain heti rendszerességgel tűnnek fel reklámok. Ezen senki sem lepődhet meg, hiszen évek óta influenszerként dolgozik, ez pedig azzal jár, hogy a nevét adja bizonyos termékekhez, programokhoz vagy időnként egy-egy fontosabb kezdeményezéshez. Így történt ez most is, de mint minden posztja, ez is indulatokat vált ki követőiből.

Nagyon fontos téma manapság a környezettudatosság, a sztáranyuka is erre próbál „nevelni” új videójával, vagy mondhatnánk úgy is, hogy ösztönzi követőit, azonban eddig úgy néz ki, sikertelenül. Ugyanis azt történt, hogy a felvétel tartalmában sokan találtak hibát, és mint mindig, ezúttal is hangot adtak véleményüknek. A hangsúly azonban most sem sikerült jól, többen kioktatták – adta hírül a boronline.hu.

Pénzéhesnek tartják követői Berki Mazsit

– Szeretném Neil Armstrong szavait idézni: ,,Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek.” Azt gondolom, ez a mondat a környezetünk megóvására is igaz. Tegyünk együtt a Földért! – olvasható az influenszer Instagram-oldalán közzétett posztjában. A videóban még mindig jól látszódik a szeme alatti kék folt, amit sportolás közben szerzett. A posztja után volt itt minden, csak úgy záporoztak rá a negatív vélemények.

Furcsa dolog azt hallani tőled, hogy tegyünk együtt a Földért, amikor egy 6000 köbcentis terepjáró mellett állsz!

– írja egyikük, míg mások azonnal a piszkos anyagiakat vélte fontosnak.

Mások azt nehezményezték Berki Mazsi posztjában, hogy az influnszer látszólag pénzért már mindent elvállal, így olyan tartalmak hirdetését is, amelyben egy kulacsot reklámoz, s azt hirdeti, hogy a műanyag, valamint alumínium palackok rendkívül károsak az egészségünkre, ezért érdemes használni olyan környezetbarát megoldást, mint egy elmosható, többször is felhasználható kulacs.

