Már egy ideje megtörtént a válás Marsi Anikó és a tatabányai származású Palik László között. Azóta a Tények műsorvezetőjének már új férje van. A tévés a válása után komoly önvizsgálatot tartott, számolt be róla a Ripost.

Marsi Anikó tavaly szeptemberben házasodott össze Gyarmati Gáborral, akivel azóta teljes harmóniában élnek. A felhőtlen boldogsághoz azonban szükség volt a megbékélésre is.

– A válásom után alaposan belenéztem a tükörbe, illetve magamba, és megvizsgáltam, mit csináltam rosszul, min kell változtatnom, ahhoz hogy boldog legyek. Én is és a párom is – fejtette ki, majd hozzátette, hogy később jött csak számára a felismerés, hogy a volt férje elé is odaálljon és őszintén bocsánatot kérjen tőle.

– Nem az volt a cél, hogy megbocsásson, hanem az, hogy az én lelkiismeretem könnyebb legyen. De Laci nagyon okos, intelligens ember, úgyhogy „két legyet ütöttem egy csapásra”, nemcsak feloldoztam, hanem egyben feloldoztattam is – mesélte a műsorvezető, aki azt is elmondta, hogy Palik Lászlóval szerencsére nagyon jó a viszonyuk a mai napig, ami a gyermekeik miatt is nagyon fontos.