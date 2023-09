Fekete László fia, Fekete Miklós már sokadjára bizonyítja, hogy legalább akkora erő van benne, mint édesapjába. Most olyan próbára tette magát, amiről még maga sem gondolta volna, hogy sikerülni fog.

Miki TikTok-oldalán számos olyan meghökkentő gyakorlat látható, ahol eszméletlen nagy súlyokat mozgat meg. Egyik közelmúltban közzétett videójában arra volt kíváncsi, hogy el tud-e bánni egyetlen kézzel a 300 kilogrammos traktorgumival. Mint mondta, egy versenyen tanakodott arról barátjával, hogy ez kivitelezhető lenne-e számára. Miki sokat nem is habozott, próbára tette magát.

Az erősember először két kézzel tett kísérletet bemelegítés gyanánt az óriási kerék átfordítására, ez nem is jelentett számára gondot. Majd következhetett a fő erőpróba, az egykezes változat. Ez már sokkal keményebb diónak ígérkezett, még Miki vádlija is begörcsölt a súly megtartásától. Hatalmas erőfeszítések árán, de sikerült Mikinek egy kézzel is átfordítania a hatalmas gumit.