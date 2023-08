Egyszerűségében is gyönyörű, és pont ezért tökéletes menyasszonyi ruhában állt az oltár elő Tóth Vera a közelmúltban. A ruhapróbáról Benes Anita divattervező, a Daalarna divatmárka alapítója a közösségi oldalukon osztott meg egy videót.

Németh Angéla, tatabányai stílustanácsadó a Kemma.hu-nak elmondta, hogy igazi önbizalombomba egy molettebb hölgynek egy ilyen tökéletesen megtervezett és elkészített menyasszonyi ruha. A szakértő hozzátette, hogy Tóth Vera életének nem ismeri minden részletét, de azért figyelte ennek a gyönyörű nőnek a pályafutását és a médián keresztül hallott a kilóival való küzdelmeiről is.

– Tudom, hogy amikor valaki nincs kibékülve a testalkatával, – lehet akármilyen sikeres és tehetséges – sokszor mégsem sikerül teljes szívből megélni a sikerek adta önbizalmat és boldogságot. Nekünk nőknek, nagyon fontos a kinézetünk! Igen; szeretnénk másoknak is tetszeni, de először is magunkat szépnek látni a tükörben. Mert ez adja meg azt a belső magabiztosságot és harmóniát, amire aztán rá tudjuk építeni a sikereink adta önbizalmat is – magyarázta a sítlustanácsadó, aki szerint Benes Anita, Vera esküvői ruhájának elkészítője, nagyon jó szemű, zseniális szakember.

– A fotókat nézegetve azonnal feltűnt, hogy nem látok határozott, vízszintesen futó vonalakat, dekorációt a ruhán. Sem a derekat hangsúlyozó szabásvonal sem a mellkasi részbe „behelyezett” nyaklánc formájában, ami esetleg megtörné a karcsúsítást és megmutatná hol-milyen széles egy testrész. Mindenhol az optikai karcsúsítás, nyújtás, légiesítés trükkjeit használta a szakember a függőlegesen vagy „V” alakban lefelé futó szabás és varrás vonalainak segítségével – elemezte a ruhát Angéla.

Hozzátette: a ruha mélyen dekoltált, hegyes nyak- és hátkivágása erősen „vágja”, karcsúsítja Vera felsőtestét és nyakát. A lehelet vékony, jó esésű, könnyű tüll anyag lágyan omlik az alakjára és nem tesz hozzá plusz kilókat, mint ahogy egy merevebb, vastagabb kelme tenné.

– A ruha varrónője - az énekesnő keblein - az anyagba keskeny plisszírozást hajtogatott, ezzel lefelé tartó vonalakat alkotva, ami szintén nyújt, karcsúsít. A hátán, egy sorban végig futó gombok szintén. A testalkatának legkeskenyebb része a mell alatti pontja, ez lett szépen kiemelve, de nem hangsúlyosan. A válláról hosszan lelógó tüll anyag is ugyanezt a célt szolgálja, ott takar ahol kell; illetve amikor félrecsúszik és kivillan alóla Vera karja, egy hosszanti vágást képez, ami a vastagabb karokat optikailag vékonyabbnak mutatni – tette hozzá a szakember, aki szerint a fejtetőn kissé megemelt frizura szintén nyújtja, vékonyítja Vera arcát, csakúgy, mint a sminkje. Mint mondta: a sötétebb részekkel „csontosít” a világos árnyalatokkal pont ott emeli ki az arcot, ahol kell. Vera tökéletesen „megkomponált” menyasszonyi ruháján keresztül mindenki láthatja, hogy igenis vannak olyan szabásvonalak, amiben egy molett nő is csodásan néz ki.

– Nagyon örültem, amikor azt olvastam az interjújában, hogy önbizalom műhelynek érezte azt, amikor testalkatára szabták a ruhát. Mert közben a saját szemével kellett látnia, hogy a szabásvonalak mekkora erővel tudták megváltoztatni a sziluettjét.

Minden hölgynek azt tudom tanácsolni, hogy akit zavar, kérjen segítséget egy szakembertől! Ismerjék meg az adottságaikat és mellé azokat a szabásvonalakat, melyekkel ki tudják hozni magukból is a királylányt. Mert ez nem csak egy menyasszonyi ruhánál van így – tanácsolta Angéla. Aki úgy gondolja, hogy sokkal fontosabb a hétköznapi megjelenésben is megélni ezt az önbizalom löketet.