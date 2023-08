Alig akadt olyan híresség a hazai sztárvilágban, aki ne reklámozta volna az egyik üdítőitalt azzal, hogy nincs benne aszpartám. Forstner Csengétől Hajdú Péteren át Kulcsár Edináig rengetegen promózták a terméket. Az, hogy ennek pozitív vagy negatív hatásai voltak marketing szempontból az már egy másik kérdés.

Egy biztos, mások is kapva kaptak az alkalmon, és elkészítették saját kis reakcióvideójukat a témában, kicsit görbe tükröt is tartva a teljesen változatos termékeket kínáló influenszereknek. Így tett a neszmélyi Hilltop is: Nagy Dániel ismét zseniálisan alakított a témával kapcsolatos Tik-Tok videójukban., nem is akárkivel. Ugyanis az egykori Éjjel-Nappal Budapestből megismert tatabányai szereplő a sorozat helyett a borászat Tik-Tok platformján láthatjuk, ahogy a viccesebbnél viccesebb módon hirdeti a borászatot és a borkultúrát.