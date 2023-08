A monoszkópos Varga Tominak köszönhetően az elmúlt évtized egyik, ha nem a leglátványosabb koncertjét tartották a Budapest Parkban a közelmúltban. Olyan színpadkép alkotásában segített, amire Dzsúdló is hatalmasat csettintett. De ne rohanjunk ennyire előre, kezdjük az elképesztő sikersztori legelején. Hogy jöhetett képbe Magyarország egyik legfelkapottabb előadójánál Tomi, arról ő maga mesélt nekünk.

Insta-bekövetés után váratlan üzenet

– A nevét többször láttam itt-ott felbukkanni, de nem volt motivációm, hogy utánajárjak ki ő. Később rádióban hallottam egy-egy zenéjét, de nem kapcsoltam össze a névvel. Az általam követett podcastokban vendégeskedett, azokat hallgatva előbb lett szimpibb, így rákerestem YouTube-on. Be is követtem Instán, megfogalmazódott bennem egy ki nem mondott elképzelés, hogy szívesen dolgoznék a csávóval – részletezte a kezdeteket Tomi, majd elmesélte, hogyan is ismerkedtek meg.