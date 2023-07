– Bevallom őszintén, hogy elérzékenyültem, megérintettek a csodás a képek, mert ez az a klasszikus és időtlen megjelenés, amivel én teljesen azonosulni tudok – véleményezte a ruhakölteményt Angéla, aki pontosan ebbe az irányba próbálja terelni a hozzá segítségért forduló ügyfeleit is.

Szerinte Barbara, vagyis most már hivatalosan Mrs. Sprouse stylistja csak ráerősített és kiemelte a modell természetes szépségét, és a fizikai adottságait vette figyelembe, nem pedig a divatot.

Elmondta továbbá, hogy látatlanban nem szokott színtípust elemezni, de a Barbara természetes, mérsékelten kontrasztos adottságait megfigyelve – tehát a szem, a bőr és a hajszínt – megfigyelve valamelyik nyár típusba sorolta a divatmodellt. Erre erősített rá az is – teszi hozzá – hogy milyen gyönyörűen áll rajta a visszafogott természetes smink, a selymes fényű ruha és a kifinomult arisztokratikus stílus: mint egy hercegnő.

– Egyszerűen csak ki lettek emelve a csodás adottságai. Nem volt szüksége erős sminkre, merev, bedolgozott frizurára csillogó strasszos ruhára. Én is pontosan arra tanítom az ügyfeleimet a tanácsadások során, hogy a természetes adottságaikat emeljék ki, mert nagyon sokan el vannak tévedve a divat diktálta smink és öltözködés világában – tette hozzá Angéla, aki részletekbe is bocsátkozott. Megfigyelte, hogy a modell magas, vékony testalkatához, a hosszú nyakához mennyire tudatos volt még a nyakláncválasztás is.

Elmondta, hogy ruha vállpántja kissé kifelé fut a vállak felé, ezzel kiemeli kulcscsontját, is kissé szélesíti a vállait, amivel homokórásítja a felső testét. A „V” alakban szabott derékrész még vékonyabbnak mutatja az amúgy is karcsú derekát. A szoknya rész pedig lágyan omló, de pont annyira szélesedik ki a rávarrott anyagtöbblettel, amennyivel a vállai lettek optikailag szélesítve. Az egyébként is tökéletes homokóra testalkatát nagyon szépen emelték ki a ruha szabásvonalai. Ezen felül még kényelmes is lehetett, mert nem volt benne abroncs, ami akadályozza a mozgást – tette hozzá.

Angéla szerint a második, rövidebb menyasszonyi ruha hátulján és a Palvin Barbara hajában lévő masni, valamint a cipője is a „királynői stílus” jegyeit hordozza, ami megint csak passzol a nyár évszaktípusok megjelenésének lágyságához, kifinomultságához. Kislányos bájt, ugyanakkor a korának megfelelő izgalmas kisugárzást kölcsönzött az egész megjelenésének – hangzott a szakmai vélemény. Menyecskeruhájáról és az összképről pedig azt mondta, egyszerű, lágyan omló kiengedett haja is az egészséget és fiatalságot sugallja tökéletes harmóniában a ruhával.

Hogy ne egyedül a menyasszonyt vegyük górcső alá: Dylan Sprouse, a vőlegény kollekcióját is elemeztük. Angéla szerint az öltöny teljesen harmóniában van Barbi letisztult, klasszikus eleganciájával. Az öltöny sötét színe, a nadrág és zakó hossza, valamint a bősége sem a most divatos lábra cuppanós, kinőtt hatású, hanem a diplomáciában és az üzleti életben is elfogadott, klasszikus örök elegancia. Csodás párosítás! – zárta szavait Németh Angéla, aki szerint erre szokták azt mondani, a kevesebb mindig több.