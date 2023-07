A tatai énekes még jobban félti a lányát, aki ősszel egy győri egyetemen tanul tovább. Pápai Joci a TV2 reggeli műsorában mesélte el, hogy a legjobban az zavarja, hogy a fiúk is ostromolják a csinos tinit.

- Próbálok simulékony apuka lenni, de amikor most is elmentünk sétálni és odafut hozzánk egy jóképű kis kölyök és azt mondja: „Elnézést Hölgyem! Hogy találom Önt meg az Instagramon?”… Elfordulok, mondom én hogy talállak meg téged, haver?! Utána nyilván megnyugszik az ember, csak nem tudom, ezt így meg kell szokni – mesélte a tatai énekes, aki szerint lassan már tényleg meg kell szoknia, hogy udvarolnak a kislányának.

A Mokkában azt is elmondta, hogy nagyon szoros a kapcsolatuk, ugyanakkor tisztában van vele, hogy Hanna érdekét szolgálja a kollégiumba költözés. Addig is igyekeznek minden idejüket együtt tölteni, a leendő egyetemista a margitszigeti szimfonikus nagykoncertjére is elkíséri édesapját. A videót erre a linkre kattintva lehet megtekinteni.