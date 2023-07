Instagram-posztban mutatta meg a napokban a tatai-tatabányai vívó és ex-exatlonos Esztergályos Patrik, hogy milyen az, amikor elfárad az ember a házi munkában. De nem kell megijedni, hiszen mint a posztban is olvasható: „Apa kézben tartja a dolgokat, még egy kis délutáni szieszta közben is.” Ráadásul cuki kutyája, Lola is végig a segítségére van a munkában, és persze a szundiban is.