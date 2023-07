Megdobbantották a szívünket

Vagány képpel hódított a héten a neten Kunu Alexandra fia. A népszerű énekes, Kunu Márió felesége, a tatabányai Kunu Alexandra Instagram-posztjában gyönyörű és irtó cuki kisfiával, Nátániellel pózolt a szabadban.

Azóta új poszt is kikerült Alexandra Instájára. A fotón egy igazán meghitt pillanatban láthatók Márióval. Házassági évfordulót ünnepeltek ugyanis.

Ettől a tánctól nem tudsz nem nevetni!

Lehet, hogy nem a tánctudásáért szeretjük Esztergályos Patrikot. Az egyik friss Insta-posztjában mutatott koreográfiaját azonban nagyra értékeljük. Van benne jókedv-faktor, több pedig nem is kell. Patrik egy fesztivált promóz a poszttal. Jegyeket is nyerhet az, aki maga is vállalkozik hasonló produkcióra.