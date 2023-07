Ma 31 éve, hogy az első csókkal az életünk örökre összeforrt! Egyszerűen el sem tudnám képzelni máshogy, csak Veled!

– olvasható a Facebookon, Szandi hivatalos oldalán a szerelni és hitvesi vallomás.

Az énekesnő a TV2 Mokka című műsorának vendége volt július 28-án, pénteken reggel. Az adásban Szandi és férje, Bogdán Csaba mosolyogva meséltek arról, hogyan is jöttek össze 31 évvel ezelőtt.

Szerelmük korántsem indult zökkenőmentesen. Szandi még csak 16 éves volt, amikor Révkomáromban találkozott az akkor már 32 éves Csabával. A nagy korkülönbség ellenére azonnal érezték, van köztük valami. A turné során egy vacsoránál egy máig ereklyeként őrzött szalvétán kezdtek el levelezni egymással.

Szandi még nagyon félénk lány volt akkor. Szülei is szigorúan fogták: este 10 órakor már fújták neki a takarodót. De Szandit ez nem tartotta vissza, mikor édesanyja kiment a szobából, azonnal felöltözött és leszökött szerelméhez, amit máig nem bánt meg. Mint arról a Tények.hu is beszámolt, 18 évesen hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat, de Szandi édesapja 5 évig tiltotta lányát Csabától, majd az első közös sörözés alkalmával végre feloldódtak a gátlások és a család azóta is összetart.

Szandi állítja, nekik nagyon is bevált, hogy együtt dolgoznak. Sokak számára furcsa lehet, de nekik a mindennapok része. A pár idén nyáron sem pihen, a Nekem a fény című daluk klipjének premierje például a jövő héten debütál majd a videómegosztó oldalakon. Bonny Tyler világslágere, a Holding out for a hero című dalt Szandi már korábban feldolgozta, most viszont egy profi magyar szövegíróval együttműködve a szöveget is lefordították magyarra. Míg Csaba a dal áthangszerelésében közreműködött.

Szandi egyébként július 29-én, szombaton Tatabányán lép fel. Az énekesnő a Gyémánt Fürdőbe csempészik majd az igazán nyári hangulatot. A koncert előtt a medencés party-hangulatot DJ Bóli alapozza meg.