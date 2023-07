Nemrég a Fókusznak részletesen is beszélt jelenlegi állapotáról. Elárulta, hogy a szervezetében több helyen is áttét alakult ki: három bordájában, egy gerinccsigolyájánál kezdeténél és a nyaki mirigyénél. Ennek hatására végül mégis belevágott a kemoterápiába. Arról is beszélt, hogy a körülményekhez képest jól van, két kezelés között is folyamatosan gyakorol. Hisz a gyógyulásban, hiszen azt mondta, hogy az embernek nem szabad alárendelnie magát a betegségnek és beletörődnie az állapotába, mert akkor nem fog tudni meggyógyulni. Persze azt is hozzátette, hogy nagyon furcsa dolognak tartja, de sohasem ijedt meg a betegségétől. A diagnózis viszont azért döbbentette meg, mert élete során szinte alig volt orvosnál, kórházat is csak filmforgatásokon látott belülről.