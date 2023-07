Heti celebfigyelőnkbe a dögös oroszlányi exatlonos, Kocsis Alexandra, az Észak-Komáromban férjével először csókolózó énekesnő, Szandi, a fiatalok kedvenc énekese, a Tatán is fellépő Azariah, a tatabányai születésű színészóriás, Reviczky Gábor és a Dal döntőseiként országosan is ismertté vált tatai Quack zenekar került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom megye celebjeivel az elmúlt napokban!

Tatabányai rajongóinak is üzent videójában Azahriah

Azahriah ismét kiakadt, és arról beszélt Instagram-oldalán, a 24 óráig megnézhető sztorijában, hogy nem tartja korrektnek a koncertjeiről készült teljes felvételeket. A nemrég Tatán is koncertezett sztár arról beszélt, hogy ha elmegy Tatabányára és egy 75 perces koncertet lenyom, akkor nem jó, ha valaki az egészet felteszi az internetre.