A hazai közönség legtöbbször Azahriah és Desh Pullup című számát hallgatta a Spotify-on, mely majdnem 6,5 millió lejátszást ért el 2022-ben. Ugyanezen a zenei streamingszolgáltatón a világ legnépszerűbb dalának Harry Styles As It Was című dala tekinthető, amit több mint 1,7 milliárdszor játszottak le a platformon a tavalyi évben – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kutatásából, amely azt vizsgálta, hogy mely előadók és zeneszámok voltak a legnépszerűbbek a Spotify-on és a YouTube-on.

A Spotify és a YouTube heti gyakorisággal hozza nyilvánosságra adatait mind globális, mind országos szinten. Hivatalos éves toplista hiányában az NMHH a publikus adatokra támaszkodva készítette el az éves eredményeket, összeszámolva a teljes év során felgyülemlett hallgatottságot, nézettséget.

A Spotify 2022-ben 488 millió felhasználóval és 205 millió előfizetővel büszkélkedhetett. Éves szinten 433 millióan jelentkeznek be, melyből 188 millió előfizető. Napi szinten a felhasználók 44 százaléka lép be az oldalra. A közönség 26 százaléka 24 év alatti. Napi szinten a legtöbb időt az észak-amerikaiak töltik a platformon (140 perc), majd az afrikai és közel-keleti régióban élők (124 perc) következnek a sorban, míg az öreg kontinens lakói a legkevesebbet (99 perc).

A legtöbbet játszott előadó a Spotify világranglistája szerint Bad Bunny (Rossz Nyuszi) volt. A név egy 28 éves férfit rejt, akinek dalait az év során több mint ötmilliárdszor streamelték. A második helyezett, Harry Styles-t másfél, a harmadik helyen álló Taylor Swift-et pedig 2,3 milliárddal kevesebbszer hallgatták, mint Bunny-t. A Spotify adatai szerint a világ legnépszerűbb zeneszáma Harry Styles 2022. április 1-jén debütáló As It Was című műve lett, amit több mint 1,7 milliárdszor játszottak le. A magyar hallgatók körében is népszerű volt az angol énekes a maga nyolcadik helyével, de az élen két hazai fiatal: Azahriah és Desh végzett. A Pullup című szerzemény 2022-ben – majdnem hat és fél milliószor került lejátszásra. Külön érdekesség, hogy több mint három éve, 160 hete folyamatosan a magyar top200-ban található Dzsúdló és Lil Frakk Lej című műve, melyet csak 2022-ben 3,8 milliószor streameltek.

Ami a YouTube-ot illeti: a Facebook után a világ második leglátogatottabb weboldala, több mint 65 ezer nyilvános csatornával és évente 2,6 milliárd felhasználóval rendelkezik, illetve 80 millió előfizetője van. 2021-ben a legmagasabb nézettséget elérő zeneszám 1,7 milliárdos megtekintést ért el. 2022-ben ez a szám 1,33 milliárdra csökkent.

A YouTube slágerlistáira India nagy hatással van a maga 1,4 milliárdos népességével. Nem véletlen, hogy a világ húsz legtöbbször megtekintett előadója közül 11 indiai. Figyelemre méltó, hogy hárman a 3,2 milliós népességű USA társult államából, Puerto Ricoból származnak. A kalkuttai Alka Yagnik-ot 18 milliárdszor látta képernyőin a Föld 7,9 milliárd lakosa. Rajta kívül Bad Bunny-nak és a Blackpink-nek sikerült első helyezést elérnie az év során legalább egy hét erejéig.

A hazai közönség ugyanakkor elsősorban a magyar előadókra kíváncsi a YouTube-on. Akárcsak 2021-ben, ezúttal is húszból mindössze egyetlen volt a külföldi, az amerikai Eminem. Sokkal nagyobb mozgások jellemzik a hazai toplistát, mint a globálist. Egy-egy új sláger pár nap alatt sokmilliós nézettséget hoz, de a folyton érkező újdonságok leszorítják egymást a dobogóról. A legnézettebb a magyarok körében a 2022-ben a 21 éves Azahriah.

A rádiós top20-ból hárman vannak jelen a YouTube-os top20-ban: a Halott Pénz (rádiós 2.), a tatabányai frontemberrel bíró Follow The Flow (4.) és a Bagossy Brothers Company (10.). A 2022-ben 122 milliószor megtekintett Azahriáh-t összesen 6.774-szer hallhattuk a rádiókban ugyanebben az évben, ezzel a 85. helyezést érte el. Olyan nincs közöttük, akit egyszer se szerkesztettek volna a rádiók műsoraiba.

A magyar lakosok egy jelentős csoportja (főleg a fiatalok) távol marad a rádiók lineáris adásaitól. A Spotify, a YouTube és megannyi online tartalomszolgáltató platformján saját maguk látják el a műsorszerkesztők szerepét, hosszú éveken át finomított algoritmusok segítik őket a zeneszámok kiválasztásában.

Érdekesség, hogy a zenei streamingplatform legsikeresebbjei közül egyetlen zenekar sem került be a rádiós top20-ba. Ezzel ellentétben Ákos, Bagossy Brothers Company, Bon Bon, Caramel, Follow The Flow, Győrfi Albert, Halott Pénz, Honeybeast, Hooligans, Irie Maffia, Kowalsky Meg A Vega, Magna Cum Laude, Margaret Island, New Level Empire, Republic, Rúzsa Magdi, Soulwave, Szakács Gergő, Wellhello mind olyan formációk, amelyek a rádiós top20-ban végeztek, a Spotify-on azonban minimális sikereket értek el.