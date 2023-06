Az oroszlányi fitneszbomba, Kocsis Alexandra az elmúlt hetekben Balin töltötte nyaralását, ahonnan előszeretettel és gyakran osztotta meg a szebbnél szebb fotóit magáról és a tájról. Az Exatlon All Star korábbi versenyzője ezúttal is ebből a földi paradicsomból osztott meg egy képet Instagram-oldalán, amelyen természetesen gyönyörű alakját is megvillantotta.