Visz a vérem: megéri vért adni a tatabányai üzletasszony, Tomán Szabina szerint

Tomán Szabina maga is rendszeres véradó. Most a napokban elrajtolt a „Visz a vérem” véradást népszerűsítő kampánynak, az Országos Vérellátó Szolgálat, a Magyar Kórházszövetség és a Bethesda Gyermekkórház közös, Richter Anna Díjas projektjének nagyköveteként másokat is segítségnyújtásra buzdít.

Tomán Szabina is a jó ügy mellé állt Forrás: Tomán Szabina/Instagram

Ti tudtátok, hogy a világban minden második másodpercben újabb embernek van szüksége vérkészítményre? – tette fel a kérdést Instagram-oldalán Tomán Szabina. A sikeres tatabányai üzletasszony maga is rendszeres véradó, így több neves színművésszel, énekessel, orvos sportolóval, modellel, tiktokkerrel és médiaszereplővel együtt teljes szívvel állt a napokban elstartolt Visz a vérem kampány mögé. Összesen 100+1-en tettek így. Vért adni jó, életmentő és pótolhatatlan! Az Országos Vérellátó Szolgálat, az Országos Vérellátó Szolgálat, a Magyar Kórházszövetség és a Bethesda Gyermekkórház közös, Richter Anna Díjas projektje nem kisebb célt tűzött ki, mint újragondolni a véradás kommunikációját a social médiában a „véradó nagykövetek” támogatásával. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Szabina Tomán (@tomanszabina) által megosztott bejegyzés





