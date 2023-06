Közleményben keserítették el Jolly rajongóit a neszmélyi Hídverő Napok szervezői a közösségi felületükön. Ahogy írják: egy rendezvény szervezőjének a legrosszabb rémálma, amikor a „műsorváltozás jogát fenntartjuk" tartalmú mondat életre kel. Hozzáteszik, hogy sajnos most ez történt, ugyanis sajnálattal kell informálniuk az érdeklődőket, hogy a korábban fellépőnek jelzett Jolly a szervezők hibáján kívül álló okok miatt az idén nem tud fellépni a 2023-as Hídverő Napokon.

Helyette a szervezők a Muzsika TV-ben saját műsorral is rendelkező, jól ismert Jessy-t kérték fel egy koncert megtartására. Hogy Jolly miért nem lép fel a hétvégi bulin, az nem derült ki, de a szervezők szerint a hangulatra így sem lesz panasz. Ez vélhetően így is lesz, hiszen többek közt színpadra áll majd Lukács Gabi és Hevesi Tamás is. A kommentelők egyike ugyanakkor Jolly helyett a Döndi Duót látta volna szívesen, amely többek között a Bikini Adj helyet magad mellett című slágerének romásított verziójával lopta be magát a mulatós zene szerelmeseinek szívébe.