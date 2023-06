Instagram-posztban mutatta meg a napokban Esztergályos Patrik, hogy merre fújta őt és szerelmét a nyár beköszöntével a szél, vagyis merre utaztak el kettesben pihenni és romantikázni.

Csodák csodája

– csupán ennyit írt Patrik a fotóalbumnak is beillő képválogatás mellé. Igaza is van, hiszen azok beszélnek a szavak helyett is.