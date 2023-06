Heti celebfigyelőnkbe a tatabányai sörfesztiválon is fellépő Korda Gyuribácsi és felesége, Balázs Klári, az Esztergomban élő Ambrus Attila, vagy ahogyan a legtöbben ismerjük: a Viszkis, csakugyan a tatabányai sörfesztivál hangulatáért is felelős Marics Peti, a tatai-tatabányai vívó és ex-exatlonos Esztergályos Patrik, valamint az esztergomi várszínház igazgatójának lánya, Horányi Juli került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom megye celebjeivel az elmúlt napokban!

Backtageben Korda Gyuri bácsiékkal

Nem reptérről, hanem sörfesztiválról üzentek a Kemma olvasóinak Korda Gyuri bácsiék. Elcsíptük nektek őket azon a tatabányai sörfesztiválon, ahol hatalmas sikert arattak a koncertjükkel. Arról, ahogy a hangulat a tetőfokára hágott aznap a Május 1. parkban, a szavaknál is többet mondanak az ott készült fotóink.