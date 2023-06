Hűvösvölgyi Ildikó június 9-én töltötte be hetvenedik életévét. Pályafutása során többek között Tatabányán is játszott. A Kossuth-díjas színésznővel a közelmúltban a komáromiak is találkozhattak, hiszen kultúra napja alkalmából szervezett várodi díjátadón Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színésszel lépett színpadra, Színes orchideák című irodalmi estjükkel.

2002-ben arról mesélt a 24 Órának egyébként, hogy Tatabányára mindig különösen szívesen ment, mert a nővérem évekig ott lakott, tanított, és ő sűrűn látogatta meg. A Jászai Mari Színház kapcsán pedig megjegyezte: