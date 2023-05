A Miss Influenszer fináléját május 13-án rendezik meg Budapesten, ahol akár még a sztármamit is láthatjuk. A díjazás 5 millió forint és egy két személyes all inclusive út Dubajba. A verseny zsűrijében Kabát Péter, Vasvári Vivien, Szabó András Csuti, Rubint Réka, valamint a Cápák Közöttből is ismert milliárdos vállalkozó, befektető, Balogh Levente kapott helyet.

Mint korábban írtuk, Kunu Alexandra férje a népszerű énekes, Kunu Márió, akinek legújabb klipjében is főszerepet kapott. A Dili vagyok című slágergyanús szerzemény videoklipje három napja került fel a videomegosztó portálra és már több mint 108 ezren tekintették meg.