Heti celebfigyelőnkbe a népszerű énekes, Kunu Márió felesége, a tatabányai szépség Kunu Alexandra, az aranytorkú tatai énekes, Pápai Joci, a börtönkórházban tengődő mocsai trombitás, Galambos Lajos, a dögös oroszlányi exatlonista, Kocsis Alexandra, és a tatai vívóból lett exatlonista, Esztergályos Patrik került be. Lássuk, mi történt Komárom-Esztergom vármegye celebjeivel az elmúlt napokban!

Ez a kedvenc vízesése a gyönyörű exatlonistának

Az Exatlon Hungary egykori versenyzője és bombázója, Kocsis Alexandra még mindig nyaralását tölti a mesebeli Bali szigetén, ahonnan nem győzi posztolni a szebbnél szebb tartalmakat. Legutóbb például azt árulta el, hogy 3 kedvenc vízesése lett Balin, abból az egyik a Tukad Cepung Waterfall. Elmondása szerint, ezt mindenkinek látnia kell, aki egyszer itt jár. Titeket meggyőzött?

Gyerekkori videón hódít Pápai Joci

Ahogy azt mi is megírtuk korábban, gyermekkori videót osztott meg magáról a tatai énekes, Pápai Joci. Valószínűleg valamilyen iskolai ünnepségen készülhetett a felvétel, amelyen gitárral a kezében, a mikrofonba énekel, sok-sok gyerek gyűrűjében. A Guns 'n Roses Knockin' on heaven's door című dalát adják elő nagy beleéléssel. Az internet már most teljesen odavan a felvételért és a kis Jociért, ne maradjatok le róla ti sem.