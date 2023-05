Mint azt a Facebook-oldalán olvashatjuk, a volt esztergomi főiskolás nemrég műholdas telefonon jelentkezett be, aki nagyjából már 8700 méteres magasságnál tart. Fizikailag és mentálisan is jól van, így továbbra is úton a Mount Everest 8848 méteres csúcsa felé, amelynek elérése akár még 3-4 órát is igénybe vehet. Így viszonylag későn fog a csúcsra érni, de képes meghozni a jó döntést minden esetben. Elmondása szerint továbbra is úgy érzi magát, hogy képes felérni a csúcsra és onnan biztonságosan visszaereszkedni a négyes táborba.