Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a népszerű énekes, Kunu Márió felesége, a tatabányai Kunu Alexandra is elindult a Miss Influencer Hungary címért. Nemrég a legjobb 50 közé került be a több mint 75 ezer követővel rendelkező 24 éves szépség. Most pedig újabb lépést tett afelé, hogy megnyerje a versenyt, hiszen bejutott a legjobb 15 közé is.