Alsóhangon félmillió forintért vásárolt babakocsit Kulcsár Edina és G.W.M a közös gyermeküknek. A kis Amara egy magánkórházban jött világra a napokban. Edina korábban elmondta, hogy bár ő szolidabb babajárgányt szeretett volna, végül Márk kérésére választottak arany és fehér színű babakocsit. Közösségi oldalán pedig meg is mutatta a csilli-villi „járgányt”.

A Kemma.hu megkérdezte a Babakocsi Tatabánya bolt tulajdonosát, hogy neki mi a tapasztalata, milyen babakocsit vásárolnak legtöbben. Péter, mikor megmutattuk neki Kulcsár Edináék szerzeményét, azonnal rávágta annak a márkáját, így a csodababakocsi árát is meg tudtuk nézni. A Bors korábban 600 ezer forintra saccolta azt.

Az egyik internetes webáruházban azonban mi 5 ezer forint híján félmillióért is találtunk a csodából. Ennyit kérnek a mózeskosárral, sportrésszel és babahordozóval felszerelt luxusért. A tatabányai üzlet tulaja, Péter elmondta, hogy ők is árultak már ilyen típusú kocsit, ám jó pár hónapba telt, mire a termék gazdára talált.

− Mi külföldről behozott felújított, kitisztított, fertőtlenített használt babakocsikat árulunk, amik az értékesítés előtt teljes szervizen esnek át. A Junama Gold Diamond kocsit 200-220 ezer forintért adtuk el, amit már kevesen fizetnek ki. Tapasztalatom szerint a legtöbben 90-120 ezer forint között költenek egy darabra. Ezért a pénzért nálunk már egy csúcskategóriás babakocsit is kaphatnak − mondta Péter, aki szerint az arany babakocsi inkább státusszimbólum, mint praktikum.

− Ár-érték arányban ennél jobban is választhattak volna. Semmivel sem nyújt többet, mint egy hasonló típusú, olcsóbb babakocsi. Itt a dizájn az, amit meg kell fizetni − szögezte le Péter, aki szerint az ilyen daraboknál az a fontos, hogy már messziről kitűnjön: különleges babakocsiról van szó, amire biztos sokat költött a tulajdonosa. A divatos külcsín azonban nem azt jelenti, hogy biztos a legjobb minőséget is választották.

− Bár ez a babakocsi városban és terepen is megállja a helyét, és a gyermek három éves koráig is tudják használni, jobbat is találhattak volna ezért a pénzért. Például ugyanebben az árkategóriában vannak olyanok, amik a sportrésszel együtt összecsukhatók, vagy könnyebb a vázuk. Ezek utazásnál vagy tömegközlekedésnél sokat számítanak − magyarázta a kereskedő, aki 2017 óta foglalkozik babakocsikkal.

Hozzátette: egy új és tényleg jó babakocsit már 160-200 ezer forintért is lehet kapni. Péter azt tanácsolta, hogy ha valaki babakocsit szeretne vásárolni, szánjon rá több időt. Először gondolja át, hogy mire és hol szeretné azt használni. Kérdezze meg ismerőseit, hogy ők mit ajánlanak. De akár az interneten is kereshet róluk véleményeket, mielőtt dönt.

− A csukló a leggyengébb pontja a babakocsinak. Olyan anyagból van, ami nem javítható, nem ragasztható, forrasztható, csak cserélni lehet, amihez teljesen szét kell szedni a vázat. Mivel gyári garanciájuk van, nehéz szervizelni itthon a külföldi babakocsikat − figyelmeztetett.