Heti celebfigyelőnkbe a diákévei miatt Esztergomhoz kötődő hegymászó, Suhajda Szilárd, a dögös oroszlányi exatlonos, Kocsis Alexandra, a tatabányai frontemberével teljes Follow the Flow, a tatabányai babakocsiárus által forintosított celebbébi-járgány és a bebörtönzött mocsai trombitás, Galambos Lajos került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom megye celebjeivel az elmúlt napokban!

Alpinistánk megérintette a Genfi-sarkantyút

Mint arról korábban beszámoltunk, Suhajda Szilárd volt esztergomi diák március 23-án indult útnak Magyarországról, hogy tiszta mászással meghódítsa a Föld legmagasabb csúcsát, a Mount Everestet. Az alpinista, aki már többször járt a Himalájában, legutóbbi posztjában számolt be arról, hogy sikerült teljesítenie a harmadik és egyben utolsó akklimatizációs körét, mely során érintette a 7900 méter magas Genfi-sarkantyút.

Szilárd néhány nap pihenés után a megfelelő időjárásban bízva elindul a csúcsmászásra, hogy első magyarként, oxigénpalack használata és magashegyi teherhordók alkalmazása nélkül érje el a Mount Everest 8848 méteres csúcsát.

Testet villantott a bombázó a paradicsomban

Az Exatlon Hungary versenyzője és bombázója, Kocsis Alexandra a legfrissebb Insta-posztjai szerint Balin sütteti a hasát és tökéletes teste egyéb domborulatait. A paradicsomi körülmények közé csöppent oroszlányi szépségről gyönyörű fotó készült a napsütésben, amelyet Instagram-oldalán mutatott meg.

Egyedül a sötétben a streaming felületeken

A Follow the Flow megint jó hírrel jelentkezett a csapat Instagram-oldalán. Bizony, bizony, május 12-én megérkezett az Egyedül a sötétben című Follow The Flow-nagylemez. Az albumról már a Se rád, se rám című dalt és a Szélcsendet is megmutatták a srácok, akik olyasvalamire készülnek, amire a Follow The Flow-rajongók már 2021 óta várnak: lemezbemutató koncertre!

Dalban mondta el a trombitás

Mint arról a napokban beszámoltunk, Galambos Lajos éppen egy új nótán dolgozott, amikor megérkezett a behívója, így a dalt már nem volt ideje befejezni. Lajcsi Gáspár Evelinnek adott interjút börtönbe vonulása előtt, ott beszélt arról, hogy gőzerővel dolgozik egy új dalon, amelynek a témája a barátság lesz. A dalt azonban már nem tudta befejezni a behívó miatt.