Mint ismert, május 16-án a Papp László Sportarénában adott teltházas koncertet az olasz Måneskin. A rockbanda néhány éve robbant be a zenei világba, azóta pedig sokmilliós rajongótáborra tettek szert. Többek között Angelina Jolie és Brad Pitt lánya is nagy fanjuk, tavaly nyáron például a klasszikus és a közösségi médiában is végigsöpört, hogy a hollywoodi színésznő és lánya ott volt a római koncertjükön. Most világkörüli turnéjuk egyik állomása volt Budapest, a koncertre pedig Husz Fédra tatabányai sminkes sminkelte ki őket.

Husz Fédra nyakában a Måneskin-koncert pass-ával

Forrás: Beküldött

– Három-négy hónappal ezelőtt jött a felkérés, elvállalom-e a budapesti koncert előtt a Måneskin tagjainak sminkelését – kezdi mesélni Husz Fédra. A tatabányai sminkmester máig hatalmas megtiszteltetésnek éli meg azt, hogy világsztárokkal dolgozhatott. – Örömmel igent mondtam a felkérésre és rögtön elkezdtem készülni – folytatja Fédra, aki külön angolórákat vett, hogy nyelvi akadályokba még csak véletlenül se ütközzenek. Ez volt az alap, aztán jött a smink.

– Néztem korábbi koncertfelvételeket és posztokat is. Ezek segítettek abban, hogy a fellépésekkor mit hangsúlyoznak az arcon. Egyeztettem a zenekar állandó sminkesével, aki segített benne, milyen sminket viselnek szívesen a tagok. Aztán jött a nagy nap. Két óra alatt kellett elkészítenem négy sminket. Nagyon izgultam, mennyire lesznek elégedettek a végeredménnyel – emlékszik vissza a tatabányai sminkes. Fédra elárulta portálunknak, sosem felejti el az elismerő szavakat, amiket a Måneskin tagjaitól kapott.

– Szuper lett. Ezt mondták és nagyon megköszönték a munkámat. Nagyobb dicséret nem is kellett. Végül már csak azért izgultam, hogy a koncert alatt stabil maradjon a festék. Klasszikus fekete füstös sminket készítettem, mivel színpadra készült, erősebb lett a megszokottnál – zárta szavait a sminkes.

A Måneskin egy olasz együttes, amely 2016-ban alakult Rómában. Ők képviselték Olaszországot a 2021-es Eurovíziós Dalfesztiválon Rotterdamban, a “Zitti e buoni” című dallal, mellyel meg is nyerték a versenyt.

Husz Fédra neve a vármegyénkben sem ismeretlen, hiszen gyönyörű szép alkotásokat készít a hölgyeknek. Esküvőkre, különböző eseményekre készít sminkeket, de ha halloweeni buliba készülünk ő azt is megoldja. Számos olyan alkotást készített már magának is, ami rendkívül élethű volt. Épp a minap mesélt munkájáról a Kemma podcastban.