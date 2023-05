Ahogyan arról a Bors is beszámolt a Star magazin írása nyomán, a zenész ügyvédje, Dr. Csontos Zsolt optimista Lajcsi börtönlétével kapcsolatban, véleménye szerint ugyanis Galambos hamar feltalálja magát a büntetés-végrehajtási intézetben.

A börtönélet a megszokottól nagyban eltérő, teljesen más világ. Lajcsinak egyedül kell megtalálnia, kiharcolnia a helyét a börtönhierarchiában. Alkalmazkodnia kell minden helyzethez, de köztudottan intelligens emberről beszélünk, aki kiválóan kommunikál. Így biztos vagyok abban, hogy képes idomulni, és mindenkivel megtalálja a közös hangot a közeljövőben.

– nyilatkozta Dr. Csontos Zsolt, aki azt is elárulta, a börtön dolgozói ugyanúgy bánnak a zenésszel, emberségesen és tisztességesen, mint bárki mással. Eddig kizárólag pozitívan tudnak véleményt alkotni a büntetés-végrehajtás munkatársairól.

Galambos Lajos ügyvédje arról is mesélt, ügyfele miként tarthatja a kapcsolatot a számára fontos emberekkel.

Hetente ötven percet telefonálhat – ez a szabály. Való igaz, hogy alapvetően kevés időről beszélünk, de levélben szintén tarthatja a kontaktust a börtön falain kívül élő szeretteivel.

– A telefonbeszélgetéseit és a leveleit is ellenőrizhetik, ez ellen semmit sem tehetünk, minden bebörtönzött esetében ugyanígy járnak el. Természetesen csak azokkal léphet kapcsolatba, akiket előzetesen megjelölt kapcsolattartókként. Ha ezt ő, vagy bárki más megpróbálná kijátszani, annak komoly következményei lehetnek – árulta el Dr. Csontos Zsolt, aki ezt követően kitért Lajcsi mindennapjaira is:

Hajnali fél ötkor van ébresztője, este nyolckor pedig takarodó, ami egyelőre nem megszokott Lajcsi számára, hiszen a legtöbben alapvetően nem ilyen kötött időrendszerben éljük az életünket.

Ezután még hozzátette: Darwin is megmondta, hogy nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra. Az ügyfelének is alkalmazkodnia kell ehhez a helyzethez, éppúgy, mint bármely másik baracskai rabtársának.

A szakember végezetül azt is elárulta, hogy bizonyos keretek között a zenésznek is van lehetősége kimenni az udvarra, a börtön kisboltjában viszont havonta mindössze kétszer vásárolhat magának. A bv-számlájára feltöltött pénzt költheti el, dolgozni azonban az egészségi állapota miatt egyelőre nem tud az intézetben.

Mint ismert, Galambos Lajos április 26-án, szerdán délelőtt kezdte meg börtönbüntetését Baracskán, ahova emelt fővel, igaz, fekve érkezett meg. A mocsai zenésznek már február 15-én be kellett volna vonulnia, azonban akkor az egészségi állapotára hivatkozva halasztási kérelmet nyújtott be. A bíróság azonban ezt elutasította, így egy ideje már tudni lehetett, hogy nincs visszaút, Lajcsinak meg kell kezdenie a rá kiszabott büntetést.