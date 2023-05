A Komáromi Napokon, ahogy arról beszámoltunk, Csonka András is fellépett. Saját slágerei és a legismertebb dalok mellett közvetlenségével is jó kedvre derítette a bulizókat. És, amint az látszik, mindehhez színpad se kell neki, hiszen egy sörpadon is remek hangulatot tud csinálni.