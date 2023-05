Heti celebfigyelőnkbe az Esztergomi Várszínház igazgatójának lánya, Horányi Juli, a dögös oroszlányi exatlonos, Kocsis Alexandra, a mocsai trombitás, Galambos Lajos, a tatabányai frontemberével teljes Follow the Flow és a baji világjáró bringás, Illés Adorján került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom megye celebjeivel az elmúlt napokban!

Horányi Juli tudja, mitől döglik a légy

Az Esztergomi Várszínház igazgatójának lánya, Horányi Juli énekesnő megmutatta, milyen jó formában van. Igazi tavaszi színekbe öltözött, de nem csak ruhában, hanem frizurában is, amit Facebook-oldalán is megmutatott.

Az oroszlányi amazon videóját látva újra motivált leszel

Kocsis Alexandra nem csak gyönyörű, motivációban is ott van a szeren. Az oroszlányi fitneszbomba Instagram-oldalán posztolt videót, amelyben nem csak szemkápráztató alakját villantja meg, de olyan motivációt is ad a mindennapokhoz, ami minden helyzetben jól jöhet. Ahogy posztjában fogalmaz: maradj mindig motivált és éhes a sikerre!

Egy börtön naplója

Galambos Lajos ügyvédje mesélt arról, miként él odabent a zenész. Mint mondta: a börtönélet a megszokottól nagyban eltérő, teljesen más világ. Lajcsinak egyedül kell megtalálnia, kiharcolnia a helyét a börtönhierarchiában. Alkalmazkodnia kell minden helyzethez, de köztudottan intelligens emberről beszélünk, aki kiválóan kommunikál. Így biztos vagyok abban, hogy képes idomulni, és mindenkivel megtalálja a közös hangot a közeljövőben.