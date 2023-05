Az eset kapcsán azonban sok olyan hozzászólás és megnyilvánulás is született a közösségi médiákban, amik nyugodtan nevezhetőek tiszteletlennek és sértőnek ezekben a nehéz időkben. Így például hogy miért nem figyelt oda jobban a hegymászó, vagy miért nem gondolt a családjára az expedíció előtt. Ezekkel a megnyilvánulásokkal kapcsolatban szólalt meg Kembe Sorel színész, műsorvezető és vívó a Tiktok-oldalán, aki kifejti, hogy miért érti meg Suhajda Szilárd vállalását, valamint a bántó kommentelőkhöz is lett egy-két szava. Mint fogalmazott, egy ideig nem értette a magashegyi mászókat, de hisz benne, hogy van értelme annak amit csinálnak.

A sztratoszféra-repülés se volt veszélytelen, aztán mégis ember szállt a Holdra. Annak is van célja, hogy a világ legmagasabb csúcait másszák meg az emberek.

− fogalmazott, hozzátéve, hogy azt kéri, hogy a sok empátiamentes kommenthuszár a kanapé mögül fogja be a száját, legalább most az egyszer.

Rajta kívül Dr. Kulja András is megszólalt Suhajdáról, igaz, egy teljesen másik okból. A sebész rezidens/tartalomgyártó 2016-ban végzett a Semmelweis Egyetemen, majd Magyarországon először hozott létre egy egészségügyi TikTok csatornát azzal a céllal, hogy javítsa a lakosság egészségértését. És mivel az elmúlt napokban rengeteget lehetett hallani az agyi ödémáról, amely Suhajda egyik vesztét is okozhatta, így úgy látta jónak, ha egy részletes videóban beszél erről a betegségről, annak kialakulásáról, és még sok minden másról is. Mint elmondta: