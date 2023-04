A Bors munkatársa péntek délelőtt járt arra, és folyamatos mozgást tapasztalt. Hol egy furgon hajtott be a gazdasági bejáraton, hol pedig egy-egy személyautó érkezett a házhoz. Az egyikben önjelölt biztonságiak ültek, akik az idegen autó láttán körözni kezdtek a birtok körül. A „járőr autóban” egyébként három nő ült, akik kérdőre is vonták a Bors riporterét. A válasz hallatán, távozáskor el is állták az útját.

A portál a szomszédokat is megszólította, ám javarészt falakba ütközött: szinte kivétel nélkül azt mondták, hogy egyáltalán nem ismerik a birtok lakóit, még csak beszélő viszonyban sincsenek az ott élőkkel. Az egyikük végül úgy döntött, hogy név nélkül megszólal.

– Csendesebb lett itt minden, mióta Galambos úr elment, de azt azért nem mondanám, hogy megállt volna az élet – mesélte a szomszéd. – Csak a drága autók nem jönnek, hiszen a barátai most egy darabig hiába is érkeznének. A birtok hatalmas és az mégsem járná, hogy az enyészeté legyen, amíg Lajos vissza nem tér. Szóval a munkások most is itt vannak és teszik a dolgukat. Füvet nyírnak és karbantartási munkálatokat is végeznek.

Néhányan itt is élnek a birtokon, szóval éjjelente sem hal ki teljesen a terület.

Mint kiderült, néhány napja Lajcsi felesége, Boglárka is ottjárt. A szomszéd szerint csak beugrott valamiért, mert nem maradt sokáig. Hozzátette, vélhetően Lajcsi gyermekei biztosan gyakran tesznek majd látogatást a kúriában, hiszen bár már kirepültek, korábban is gyakori vendégek voltak a birtokon.