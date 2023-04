A Ripost ír arról, hogy a piliscsévi internetes híresség, Varga Irén, vagy művésznevén Mahiana Roszálló romantikus érzelmeket táplál Justin Bieber iránt, hiszen korábban még egy dalában is elhangzott, hogy a fiatal világsztár „kicsinálja”. Mi több, amolyan hadüzenetet is megfogalmazott a furcsa nóta soraiban Justin egy korábbi barátnője, Selena Gomez irányába. Lehet, hogy most a felesége, Hailey Bieber is megkapja majd a magáét?

Mindenesetre most újabb formáját találta a próbálkozásnak Irénke. Bieber egy nyilvános posztja alatt üzent:

szija jusztin kér lek ved fel velem a kapcsolt ot ímélbe puszi

– olvasható Bieber posztja alatt. Nos ezzel a kis szösszenettel akad néhány probléma és ne is azzal kezdjük, hogy a híresség feltehetően nem olvas kommenteket. Ha jól megnézzük az üzenetet, láthatjuk, hogy bárki próbálná azt beilleszteni egy fordító programba, arra sem jöhetne rá, hogy magyarul íródott. Mi azért most lefordítjuk, ne ezen múljon a boldogság, egy zenei együttműködés, vagy az, hogy a kis Lyézus keresztapja a világsztár legyen: „Szia Justin! Kérlek, vedd fel velem a kapcsolatot email-ben! Puszi!”

Varga Irén egyébként a minap jelentkezett be új dalának előzetesével is. Talán már az amerikai álom jegyében hasonló frizurával, mint amit Beyonce viselt a 2002-es Austin Powers – Aranyszerszám című filmben.

Ez pedig egy jelenet a filmből: