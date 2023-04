Juli azonban nem Magdit hibáztatja, ahogy azt sokan gondolták, miután az énekesnő felháborodva posztolt közösségi oldalán. Szerinte a klipeket készítő cég a ludas. A történtekre nem sokkal később reagált a háromgyermekes édesanya is, aki ingerültségét nem leplezve írta le a véleményét - számolt be a Borsonline.

Minden tisztelettel szeretnélek megkérni, hogy ne beszélj össze sületlenségeket a médiában, hisz a ma generált cirkuszodért az én stábom fenyegetőzhetne perrel a te irányodba, ugyanis a klipünkben három dolog azonos. A tiédben is van autó, meg visszapillantó (kb. 4 milliárd klipben van), no meg van benne láng (teljesen más megközelítésből) és sajnálatos módon valóban ugyanaz a ház

– reagált Rúzsa Magdi, akinek elmondása szerint fogalma sem volt arról, hogy Julinak 2 hónapja új száma jelent meg.

A Bors megkeresésére Horányi Juli elmondta, hogy egyáltalán nem hibáztatja és hibáztatta Magdit.

– Kerestem is őt, hogy ezt meg tudjuk beszélni. Itt mindketten az áldozatai vagyunk gyártó cégnek… – nyilatkozta Juli, akit bánt Magdi reakciója, de reméli, hogy a jövőben meg tudják beszélni a félreértést.

Juli a gyártó cégre neheztel, így ha ügyvédje zöld utat ad, akkor akár jogi útra is hajlandó lenne terelni a zűrös ügyet.

– A gyártó céggel egyelőre nem beszéltem, ugyanis még az ügyvédemmel egyeztetünk a továbbiakról. Eredetileg én Lukács Lizával, a videó rendezőjével kötöttem szerződést, a gyártót pedig harmadik félként kerestük meg. A klipem teljes ötlete Liza fejéből pattant ki, ő találta meg a helyszínt is, ami Magdi videójában is szerepel. Ez azért különös, mivel az ingatlan akkori tulajdonosa az egyik támogatóm volt. Magyarul, ha mi nem forgattunk volna ott novemberben, akkor a gyártó cégnek sem lenne a helyszínhez kontaktja – részletezte az énekes, aki szerint nem csak vele, de Magdival is rendesen kiszúrtak.