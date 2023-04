A TV2 Zsákbamacska című vetélkedőjét már április közepe óta vezeti Rózsa György, aki 30 év után tért vissza a játékba. A korábbi „porondmesterek” azonban most újra feltűntek a képernyőn.

Majka és Pápai Joci az egyik feladványban tűnt fel ismét, amelyben az is kiderült, mennyit is ér egyikük, és mennyit a másikuk. Sőt, Rózsa Györgyöt is beárazták az adásban. Érte 100 ezer forint járt, Pápai Jociért 150 ezer, Majkáért pedig 250 ezer – írta meg a a Ripost.