Heti celebfigyelőnkbe a tatabányai kötődésű, futtában faggatózó Palik László, a dögös oroszlányi exatlonos, Kocsis Alexandra, a diákévei miatt Esztergomhoz kötődő hegymászó, Suhajda Szilárd, a tatabányai frontemberével teljes Follow the Flow és a most már tényleg börtönbe készülő mocsai trombitás, Galambos Lajos került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom megye celebjeivel az elmúlt napokban!

Fruzsi az Agorában is megmutatta, hogy újra jól érzi magát a színpadon

A tatabányai származású műsorvezető, Palik László az Insta-oldalán ezúttal A Vértes Agorája 10. születésnapján is fellépő Kovácsovics Fruzsináról osztott meg videót, aki megdöbbentő őszinteséggel mesélt arról, miért sokallt be az ismertségtől. Fruzsi elmesélte, hogy mára újra megtalálta művészi önmagát és újra énekel. Palik László az Insta-oldalán mutatott ízelítőt mindebből.

Gyönyörű épület előtt szelfizett a gyönyörű influenszer

Az Exatlon Hungary versenyzője és bombázója, Kocsis Alexandra Kölnbe látogatott, ahol, ha futtában is, de megnézte a város talán leghíresebb nevezetességét. Egy szelfit is lőtt a napsütésben, amelyet Instagram-oldalán mutatott meg.

Lélegzetelállító helyen szív egy kis friss levegőt Suhajda Szilárd

Mint arról korábban beszámoltunk, Suhajda Szilárd volt esztergomi diák március 23-án indult útnak Magyarországról, hogy tiszta mászással meghódítsa a Föld legmagasabb csúcsát, a Mount Everestet. Magyar állampolgárnak így még nem sikerült megmásznia a Csomolungma 8848 méteres csúcsát. Az alpinista, aki már többször járt a Himalájában, gyönyörű fotót posztolt az Instagram-oldalán.

Nincs mese, le kell ülnie Lajcsinak a büntetését

Megszületett a jogerős ítélet, Galambos Lajosnak szembe kell néznie a rá kiszabott büntetéssel. A mocsai trombitaművészt még 2022 decemberben ítélték jogerősen 3 év hat hónapos letöltendő börtönbüntetésre, amiért áram-, gáz-, és víz lopásban, valamint vesztegetésben bűnösnek találták.

A nyomozati szakban Lajcsi 125 napot töltött előzetesben, majd elkezdődött a 2015-től közel nyolc évig elhúzódó tárgyalássorozat. A zenész január 30-án halasztási kérelmet is nyújtott be a védőjével, hogy később kezdhesse meg a büntetésének a letöltését az egészségi állapota miatt.