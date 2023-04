Úgy tűnik, nem élvezheti viharfelhők nélkül a boldogságot a tatabányai szermazású Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi A neten ugyanis előkerült egy nő, aki a közösségi oldalain egy az egyben azt sugallja, hogy egy párt alkot Zoltánnal, aki a gyász után új fejezetet nyitott Mazsi életében. A gazdag székesfehérvári üzletember és Mazsi kapcsolata már komolynak mondható, ám ez az eset most beárnyékolja a szép időszakot.

Mint arról az Origo is beszámolt, a fiatal, budapesti születésű, feltűnően csinos hölgy a profilján azt a benyomást kelti, hogy kapcsolata van Zoltánnal. A nő rendszeresen tölt fel olyan fotókat és oszt meg olyan korábbi emlékeket magáról, amelyekben Mazsi szerelmének a nevét és lakhelyét emlegeti, tetézve ezt azzal is, hogy a posztokhoz szivecskés emojikat rak. Sőt, a titokzatos rosszakarónak sejthető nő Zoltán lányáról is oszt meg tartalmakat úgy, hogy őt a nevelt lányaként emlegeti.

Nem tudni pontosan, hogy a hölgyet jelenleg konkrétan milyen kapcsolat fűzi az üzletemberhez, de úgy tűnik, korábban egy pár lehettek, most pedig azt az érzést kelti, hogy szinte már zaklató módon próbálja megmutatni a világgal, hogy neki bizony köze van Zoltánhoz. A nő oldalán még most is elérhető két fotó 2019-ből, amelyeken szerelmesen öleli őt Mazsi jelenlegi kedvese.