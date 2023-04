Mint arról korábban beszámoltunk: a tatabányai ezermester 28 évvel ezelőtt már bejutott a Zsákbamacska műsorba, akkor nem került játékba, így még egy fekete macskát sem kapott, ami rosszul esett neki. Viszont a műsoron kapott kitűzőt megtartotta, és kabalaként magával is vitte a TV2-n most futó, megújult Zsákbamacska műsorába, amit Majka és Pápai Joci vezet, de most néhány speciális adásra a legendás műsorvezető, Rózsa György vett át tőlük.

György a Kemma.hu-nak elárulta, hogy amikor megtudta, hogy újraindul a népszerű televíziós játék úgy gondolta, hogy most elégtételt vehet régi „sérelmei” miatt. Szeretett volna kapni egy fekete macskát, amit huszonnyolc évvel ezelőtt nem vihetett haza.

− A jelentkezéskor megírtam a huszonnyolc évvel ezelőtti történetemet, így már a játék elején egy fekete macskával vártak. Ez nagyon jól esett nekem és úgy gondoltam, hogy én most már csak a játék öröméért állok kamerák elé, megkaptam, amiért jöttem. Végül nagyon jól éreztük magunkat, sokat nevettünk. Talán ehhez kellett az is, hogy már felnőttem, kevésbé izgultam. De a műsorvezetők és Rózsa György is mindent megtett, hogy jó legyen a hangulat. A játékban is szerencsém volt, mintha ráéreztem volna, hogy mikor kell megállnom, így egy szobabiciklit és gyaloglópadot nyertem − árulta el a tatabányai ezermester, aki szerint a párja és az édesanyja örül a legjobban a nyereményének.

Már ki is próbálták. Édesanyám nemrég múlt 75 éves, jót fog neki tenni ez a kis mozgás, egyelőre nagyon lelkes. Én meg megkaptam a vágyott fekete macskát, így mindenki boldog és elégedett

− nevetett a tatabányai játékos, Móker György.