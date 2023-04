Majd' egy éve, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt a tatabányai születésű izomceleb, Berki Krisztián. Halála pontos okát egyedül özvegye, Mazsi tudja, hiszen ő kapta meg a boncolási jegyzőkönyvet. Azóta sok hír napvilágot látott Berki halálának okát illetően. Sokan azt híresztelik, meg sem halt. Még a celeb édesanyja sem tudja, mi történt szeretett fiával, azonban most úgy néz ki, számára is kiderülhet az igazság – számolt be a Bors.

Az édesanya számára legfontosabb információ visszatartása miatt nagyon elmérgesedett a viszony Júlia és Mazsi között. Többször nyilvánosan támadtak egymásnak, a médián keresztül ment az üzengetés. A két nő végül 2023 elején békült ki egymással, mindketten arra hivatkozva, hogy a sors úgy hozta, hogy az életük végéig szoros kapcsolatban kell lenniük Krisztián kisebbik gyermeke, Emma miatt.

A békülés óta hónapok teltek el, azonban arról egészen idáig nem beszéltek, Júlia láthatja-e fia boncolási jegyzőkönyvét. A Bors úgy tudja, Krisztián halálának első évfordulóján a gyászoló édesanya találkozik az özveggyel.

– A mai napig nem fogtam fel, hogy nincs többé gyermekem, a mai napig lesem az ajtót, hátha belép. Nézem a telefont, hátha megcsörren… De csak a csend van, a gyermekem nem jelentkezik. Nyilván a gyászt mindenki másképp dolgozza fel, én magamba zárom, ezért nem is megyek el semmiféle csoportos terápiára. Nekem nem esne jól, ha másokkal is meg kellene osztanom, hogy mit érzek. Még akkor sem, ha tudom, hogy ugyanolyan szülők ülnek ott, mint én, akik elvesztették a gyermeküket – részletezte a szomorú édesanya, aki azt is elmondta, hogy felfoghatatlan számára, hogy már 1 év eltelt azóta.

Találkozom majd Mazsival is és az unokámmal és végre belenézek azokba a papírokba. Azt beszéltük meg, hogy megnézhetem, és megtudhatom végre a pontos okokat. Bár sok találgatás napvilágot látott, és beszélnek mindenfélét az emberek, más érzés lesz a saját szememmel látni…

– mondja Júlia. Nehéz, de muszáj lesz szembenéznie az igazsággal. A gyászoló édesanya azt reméli, talán valamiféle megnyugvást kap ettől.