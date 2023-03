Berki Krisztián tavaly tavasszal hunyt el tragikus hirtelenséggel. Kislánya, Emma Katerina pedig lassan másfél éves lesz. Anyukája, Mazsi időnként el is büszkélkedik vele, milyen szépen fejlődik a kicsi lány. Ezúttal Instargam-oldalán szelfizett szeme fényével a gyönyörű anyuka.

Mint arról a friss kép is árulkodik, a kis Emma egyre jobban hasonlít az apukájára. A közös fotó alatt ezt többen is megjegyezték, sőt azt is, hogy még nővérére, Natikára is. Legtöbben azonban mégis úgy vélték, hogy Emma néhai édesapjára, Berki Krisztiánra hasonlít a legjobban.

A kedves közös fotót ide kattintva nézheted meg.