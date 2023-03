Berki Mazsi körül zajlik az élet megállás nélkül. A tatabányai izomceleb, Berki Krisztián halála utána Mazsinak hamar sikerült feldolgozni a gyászt, azóta ismét rátalált a szerelem. Mazsi elmondása szerint a gyászidőszakot nagyon nehezen és intenzíven élte meg. A feldolgozás folyamatában hatalmas segítséget jelentett számára édesanyja és testvére is, akikről a médiában keveset hallani, azonban most a TV2 Tényeknek nyilatkoztak, számolt be a Borsonline.

Etelka és kisebbik lánya Kecskeméten él, azonban Mazsinak ritkán van ideje hazautazni, legtöbbször csak gyors látogatásra van ideje a sok elfoglaltsága miatt. Mindezek ellenére nagyon jó kapcsolatot ápol anyukájával és testvérével, Edinával. A gyász alatt ők voltak az igazi támaszai.

– Volt, hogy oda is költözött hozzám, úgyhogy laktunk együtt is. Nagyon sokat segít Emmácskával kapcsolatban is, ő lesz egyébként a keresztanyukája, illetve lelki támogatást nyújtott, amikor szükségem volt arra, hogy valaki ott legyen velem, mert nem tudtam egyedül aludni a fájdalmas időszakban, ami nagyon intenzív volt, akkor őt bármikor tudtam hívni – árulta el testvéréről Mazsi.

Édesanyja úgy fogalmazott, hogy már egészen kicsi kora óta az életre nevelte nagyobbik lányát. Háromévesen már egyedül ment boltba.

Egy aranyos kis tízemeletes házikóban laktunk a negyedik emeleten, és onnan háromévesen leküldtem, hogy vegyen két kiflit!

– mesélt lánya talpraesettségéről Etelka.