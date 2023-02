Január 30-án volt 11 éve, hogy Ambrus Attila, azaz a Viszkis 13 év után kiszabadult a börtönből, és új életet kezdhetett. Azóta az Esztergomhoz tartozó Búbánatvölgyben talált otthonra családjával.

A Viszkis rablóként elhíresült Attila a Facebookon számolt be az évfordulóról, míg a Borsnak arról is beszélt, hogy a társadalomba való visszailleszkedés nem is olyan egyszerű feladat. Általánosságban elmondható, hogy ilyen esetben kétféle irányt vehet egy volt fogvatartott sorsa. A ritkább verzió, hogy teljes mértékben sikerül visszailleszkednie a társadalomba, és a múlt ellenére teljes értékű életet tud élni, szeretetben és békességben.

A gyakoribb eset azonban sajnos az, hogy a börtönből szabadulók nem tudnak integrálódni, nem sikerül elhelyezkedniük a munkaerőpiacon. Ráadásul a bűnismétlés veszélye is fennáll, ami egy ördögi kör.